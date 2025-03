Importheffingen Trump raken ook VS zelf, zegt S&P Global Ratings

Volgens de firma raken de heffingen vooral de buurlanden, maar ook de Verenigde Staten zelf worden getroffen. „Het bruto binnenlands product (bbp) daalt de komende 12 maanden met ongeveer 0,6 procent in de VS en met 2 tot 3 procent in Canada en Mexico vergeleken met onze vorige basisprognose van november 2024. De werkloosheid en inflatie stijgen minder in de VS”, legt Paul Gruenwald, wereldwijd hoofdeconoom bij S&P, uit.

Daarmee is de impact op de Amerikaanse economie dus wel veel kleiner dan voor Canada en Mexico. Voor China zijn de economische effecten daarnaast minimaal, geeft hij ook aan. „Toch zijn de Amerikaanse tarieven de belangrijkste reden waarom we verwachten dat de economische groei in 2025 en 2026 zal afnemen tot ongeveer 4 procent.”