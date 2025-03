Locoburgemeester Arnhem: heftige brand heeft enorme impact

Volgens Bouwkamp zijn onder de getroffen panden een aantal rijksmonumenten. Veel gebouwen dateren uit de 18e en 19e eeuw. Hoeveel panden helemaal verloren zijn gegaan moet nog blijken, maar het staat vast dat een aantal binnenstadbewoners hun onderkomen kwijt zijn. Voor hen regelt de gemeente samen met de stichting Salvage andere woonruimte. Of andere geëvacueerde binnenstadbewoners donderdagavond weer naar huis kunnen is nog onzeker. Dat moet later donderdag blijken, zegt Bouwkamp.

De brand en de gevolgen daarvan zullen de meeste Arnhemmers in hun hart raken, denkt de locoburgemeester. Het vuur heeft precies dat deel van het centrum getroffen dat bij de Slag om Arnhem in 1944 gespaard bleef. „Het verlies is gigantisch.” Voor de brandweer is het werken in het vooroorlogse stadsdeel complex vanwege de nauwe steegjes en straatjes, aldus Bouwkamp.