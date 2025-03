Eusebiuskerk Arnhem open voor mensen die hun verhaal kwijt willen

Volgens haar houdt de brand alle Arnhemmers bezig. In de praktijk ziet ze vaker dat mensen even willen praten bij zo’n grote gebeurtenis. „Loop gerust even binnen”, is dan ook de boodschap nu.

De kerk staat op ruim vierhonderd meter afstand van de straat en winkel waar op de vroege donderdagochtend brand uitbrak. In de kerk zit ook de Citystore/Tourist Information Regio Arnhem, die donderdag ook open is. Een medewerker laat weten dat tot nu toe niemand is binnengelopen voor vragen of informatie naar aanleiding van de brand. Hij verwacht dat het ook de rest van de dag rustig zal blijven.

De Eusebiuskerk volgt verder nauwgezet de instructies van de hulpdiensten en blijft ook zelf monitoren of de deuren geopend kunnen blijven.