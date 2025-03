Wiersma noemt steeds strengere stikstofdoelen ‘onwenselijk’

„Daar kunnen we moeizaam op sturen”, aldus de BBB-minister. „Het is overduidelijk dat we een oplossing moeten forceren om Nederland van het slot te krijgen.” Een eerder idee van Wiersma om de ondergrens van de stikstofuitstoot te verhogen had volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen wetenschappelijke onderbouwing.

Op X schrijft Wiersma dat het niet nodig is om „70 à 80% stikstof in de landbouw te reduceren”. „Daar is ook geen beleid voor.” In het PBL-rapport staat wel dat de landbouw flink minder stikstof moet gaan uitstoten om de nationale doelen te kunnen halen.