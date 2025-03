TenneT investeert flink meer in uitbreiding hoogspanningsnet

TenneT breidt het hoogspanningsnet uit omdat de vraag naar stroom stijgt vanwege de energietransitie en om de problemen op het elektriciteitsnet tegen te gaan. Ook moet dit de energierekening van consumenten en bedrijven volgens de netbeheerder betaalbaar houden.

De zorgen over de stijgende gasprijzen in Europa zijn recent weer toegenomen en die prijzen hebben ook invloed op de stroomtarieven. Om deze zorgen te verminderen, moet TenneT naar eigen zeggen „op ongekende schaal” investeren in de uitbreiding van het net in beide landen. Tot 2034 steekt de netbeheerder hierin naar verwachting ongeveer 200 miljard euro. „Dit in de wetenschap dat de uitbreiding van het hoogspanningsnet in de behoeften van onze klanten voorziet, en dat niet of in een lager tempo investeren de kosten voor de samenleving alleen maar hoger maken.”