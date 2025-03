„Elke dag doet hij uitspraken die volkomen buiten de werkelijkheid staan en die haaks staan op eerdere uitspraken van hem”, aldus een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Macron noemde Rusland woensdag in een televisietoespraak een dreiging voor Europa. Hij zei dat Frankrijk de omvang van zijn strijdkrachten gaat verdubbelen en dat hij Europese bondgenoten zou kunnen beschermen met de Franse nucleaire wapens.

Parijs heeft donderdag aangekondigd dat Frankrijk Oekraïne kan helpen met militaire inlichtingen. De VS zijn daar voorlopig mee gestopt omdat president Volodymyr Zelensky eerst zou moeten tonen dat hij serieus bereid is over vrede te praten met Rusland.

Volgens de Franse minister van Defensie Sébastien Lecornu is het voor Frankrijk makkelijker inlichtingen door te spelen aan de Oekraïners dan voor de Britten. Die zitten volgens de bewindsman „in een inlichtingengemeenschap met de VS”, wat het voor hen moeilijker maakt informatie te delen met derden.

Europese leiders zijn donderdag in Brussel bijeen om te praten over onder meer de veiligheid en de defensie van Europa en over het nieuwe Amerikaanse beleid ten aanzien van Oekraïne.