KLM wil compensatie voor gemiste inkomsten door NAVO-top in juni

Rintel legt uit dat met het onderhoud rekening is gehouden en dat hiervoor een nieuw netwerk is opgetuigd. „En dan zie je dat 20 procent van onze vluchten niet uitgevoerd kan worden”, aldus de topvrouw. „Dat is weer een tegenvaller in een jaar waarin je de resultaten wilt verbeteren. Daar gaan we zeker over in gesprek met de overheid, daar gaan we zeker compensatie voor vragen.”

Over het kostenplaatje wil Rintel bij BNR niets zeggen. Zij benadrukt wel het belangrijk te vinden dat de NAVO-top plaatsvindt „gegeven de huidige onzekere geopolitiek”. Volgens haar helpen de geopolitieke spanningen niemand, „ook de luchtvaart niet”.