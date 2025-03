Niemand naar ziekenhuis Rijnstate na brand centrum Arnhem

Binnenland

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft niemand hoeven te behandelen na de grote brand in het centrum van de Gelderse hoofdstad. „Er zijn geen slachtoffers naar de spoedeisende hulp gebracht en er zijn geen mensen uit zichzelf naar het ziekenhuis gekomen”, laat een woordvoerster van het ziekenhuis weten. Of dit betekent dat er geen gewonden zijn gevallen door de brand, wil het ziekenhuis niet concluderen. Het Rijnstate verwijst daarvoor naar de hulpdiensten.