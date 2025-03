Brandbrief Wakker Dier over insectenindustrie: ze voelen pijn

Volgens Wakker Dier is er steeds meer bewijs dat insecten slimmer zijn dan gedacht en dat ze pijn kunnen voelen. Directeur Anne Hilhorst: „Het is onacceptabel dat een industrie die miljarden dieren houdt en slacht, mag doen en laten wat ze wil.” In Nederland worden ongeveer 80 miljard insecten per jaar geslacht, en dat is 132 keer zoveel als alle varkens, kippen en koeien bij elkaar, becijfert de organisatie.

De insectenindustrie is een van de snelstgroeiende sectoren ter wereld. De productie van insecten zal naar verwachting tegen 2030 vervijftigvoudigen, stelt Wakker Dier. Zo worden zwarte soldatenvliegen gekweekt om de larven te vermalen en verwerken tot poeders en vetten.

Wakker Dier wil dat minister Wiersma concrete wetgeving opstelt ter bescherming van gekweekte insecten, met specifieke eisen per soort. Zo moeten er regels komen over slachtmethoden, dichtheden, voeding, temperatuur, luchtvochtigheid en genetische manipulatie. Aanvullend zouden de productiebedrijven - net als alle andere veehouderijen - ieder jaar moeten rapporteren op ziekte-uitbraken.