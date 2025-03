Belastingvoordeel lokt nieuwe batterijfabriek Tesla naar Texas

Tesla, vooral bekend als autoconcern, leverde in 2024 ook 31,4 gigawattuur aan energieopslag, meer dan het dubbele van het jaar ervoor. Tesla biedt twee energieopslagproducten aan: de megapack, een energieopslagproduct voor nutsbedrijven, en een Powerwall-batterij voor woningen.

Momenteel heeft Tesla al megapackfabrieken in het Californische Lathrop en in het Chinese Shanghai. Ook de vestiging van Tesla in Nevada kan energieopslagproducten produceren. De nieuwe fabriek is bedoeld als aanvulling.

Volgens de belastingovereenkomst krijgt het bedrijf kortingen van de county voor investeringen die het doet op het terrein. Tesla zou al 44 miljoen dollar aan investeringen hebben beloofd. Ook wordt gesproken over een bedrag van 150 miljoen dollar voor productieapparatuur.