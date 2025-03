Vaticaan: paus had rustige nacht en rust nog steeds

Het Vaticaan maakte woensdagavond bekend dat Franciscus’ toestand nog steeds stabiel was en dat hij geen ademhalingsproblemen had. De paus kreeg maandag twee keer te weinig zuurstof binnen. Hij krijgt sindsdien zuurstof toegediend.

Dagelijks worden twee updates gegeven over de gezondheid van de leider van 1,4 miljard katholieken wereldwijd. Het Vaticaan geeft in de ochtend vaak een korte update, in de avond wordt meer informatie gegeven over de toestand van de paus.