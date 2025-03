Winkels en woningen verloren door grote brand Arnhem

Het vuur is ontstaan in de Varkensstraat. De brandweer kan niet zeggen in welk pand precies. Een onbekend aantal bewoners is opgevangen in het stadskantoor. De brand wordt van buitenaf geblust. Voorlopig is het te gevaarlijk om de panden binnen te gaan. Tussen de 150 en 200 brandweerlieden bestrijden het vuur.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat een groot deel van het centrum van Arnhem is afgesloten. Hoeveel mensen hun woning hebben moeten verlaten, is onbekend. Vermoedelijk is bij de brand asbest vrijgekomen. Het vuur woedt in het historische centrum. Het gaat om „mooie, oude panden”, zei de woordvoerder eerder.