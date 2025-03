AD: Trucje van snelheidsduivels om de politie te misleiden

Verkeersagent Evert van de politie-eenheid Midden-Nederland kijkt er niet eens meer van op: een vernuftig klapmechanisme waarmee bestuurders van scooters, bromfietsen en motoren snel met hun voet of hand hun kenteken laten verdwijnen. De reden? Uit handen van de politie of de flitser blijven.

Als de politie de achtervolging inzet, bijvoorbeeld omdat de gemotoriseerde tweewielers te hard rijden, dan hopen de bestuurders te kunnen ontsnappen zónder dat agenten later voor hun deur staan. Want geen kenteken, zo redeneren zij, betekent geen gegevens en dus ook geen boete of erger.