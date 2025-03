Granaat militaire oefening valt op woonwijk Zuid-Korea

De luchtmacht van Zuid-Korea meldde donderdag dat een van haar straaljagers per ongeluk acht bommen op de verkeerde plek had laten vallen tijdens een trainingsoefening, waardoor de burgers gewond zijn geraakt. De straaljager zou acht bommen „abnormaal” hebben gedropt, die vervolgens buiten het „aangewezen schietgebied” terechtkwamen, aldus de luchtmacht. Deze zegt het incident „dat resulteerde in burgerslachtoffers” ten zeerste te betreuren.

De huidige militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten houden verband met de jaarlijkse militaire oefeningen die daar volgende week beginnen. Pocheon ligt bij de zwaar gemilitariseerde grens met Noord-Korea, ongeveer veertig kilometer ten noordoosten van Seoul.