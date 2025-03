CPB: recht op toeslagen wordt onvoldoende benut

Van de zelfstandigen die recht hebben op huurtoeslag vraagt ruim 25 procent deze niet aan, zegt het CPB. Bij de zorgtoeslag ligt dit percentage op 20 procent, en bij het kindgebonden budget op 13 procent. Meer dan de helft van de zelfstandigen die de zorgtoeslag niet aanvraagt, heeft recht op het maximale bedrag per maand (107 euro in 2021).

Het niet-gebruik van toeslagen is het hoogst bij bedragen tot 50 euro per maand, stelde het CPB vast. Hoe hoger het bedrag per maand waar iemand recht op heeft, hoe lager het niet-gebruik is.

Elk jaar maken sommige rechthebbenden geen gebruik van toeslagen. Vooral bij zorg- en huurtoeslag komt dit langdurig voor. Niet aanvragen kan veel geld schelen: vier jaar geen huurtoeslag betekent gemiddeld 150 euro per maand mislopen.

Bijstandsgerechtigden maken juist wel veel aanspraak op de toeslagen waar ze recht op hebben. Slechts 1 tot 2 procent van de bijstandsgerechtigden vraagt geen kindgebonden budget, huurtoeslag of zorgtoeslag aan. Als zij de toeslag niet aanvragen lopen ze meteen een groot deel van hun inkomen mis, verklaart het CPB.