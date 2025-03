Verenigd Koninkrijk veroordeelt celstraf Brit in Rusland

Rusland beschouwt buitenlanders die naar Oekraïne reizen om te vechten meestal als huurlingen, en klaagt hen aan onder het strafrecht in plaats van als gevangengenomen krijgsgevangenen, die bescherming genieten onder de Geneefse Conventies.

Het Verenigd Koninkrijk is het oneens met die interpretatie. „Volgens het internationale recht kunnen krijgsgevangenen niet worden vervolgd voor deelname aan vijandelijkheden”, aldus het Britse ministerie in een verklaring. „We eisen dat Rusland deze verplichtingen nakomt, inclusief die onder de Geneefse Conventies, en stopt krijgsgevangenen voor politieke- en propagandadoeleinden in te zetten.”

Anderson werd afgelopen november in Koersk gevangengenomen. In een online verschenen video vertelde hij na de arrestatie dat hij eerder in het Britse leger diende en zich in Oekraïne bij een internationale vrijwilligerseenheid had aangesloten.