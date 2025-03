ABN AMRO: uitvoer voedingsmiddelen naar VS halveert bij heffingen

Vooral onze export van bier en sterke drank zal worden geraakt, evenals de uitvoer van vis, cacao en chocolade. Nederlandse producenten van bier en sterke drank zouden hun totale export zelfs met bijna een tiende kunnen zien terugvallen, omdat de Amerikaanse markt erg belangrijk voor hen is. Producten als Nederlandse zuivel en koffie zijn doorgaans eveneens gewild bij Amerikanen. Daarvan voorzien de kenners evenwel een beperktere exportafname.

Trump heeft gedreigd met heffingen van 25 procent op alle Europese producten. Daarmee zou de Amerikaanse ingreep veel harder aankomen dan de tarieven die Trump in zijn eerste termijn oplegde. Destijds werd de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie geconfronteerd met hogere importtarieven op 160 producten. De gevolgen hiervan bleven toen beperkt doordat Nederland veel van deze producten, zoals wijn en olijven, niet of nauwelijks produceerde of exporteerde.

ABN AMRO becijfert dat de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie jaarlijks voor 2,3 miljard euro aan goederen naar de VS uitvoert. Dit is gelijk aan 3 procent van de totale export van de sector. Als deze uitvoer zou halveren zou dit dus 1,5 procent van de totale export van Nederlandse voedingsmiddelen afhalen. „De impact lijkt daarmee beperkt”, concludeert de bank.