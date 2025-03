Partij voor de Dieren staat open voor extra geld voor Defensie

Binnenland

De Partij voor de Dieren staat open voor extra investeringen in Defensie, zei Christine Teunissen woensdag in een debat in de Tweede Kamer. Om Oekraïne te blijven steunen moet Europa meer samenwerken en dat kan volgens haar ook betekenen dat er meer moet naar het militaire apparaat. „De Partij voor de Dieren loopt daar niet voor weg.”