Weer- en bevingsmetingen niet beschikbaar na stroomstoring KNMI

Belangrijke partners van het KNMI werden vanochtend al op de hoogte gesteld, zoals Rijkswaterstaat, weerbureaus en de luchtverkeersleiding van Schiphol. Zij kunnen voor eventuele vragen naar de weerkamer van het weerinstituut bellen.

De stroomstoring zelf is verholpen, maar door een defect aan een apparaat zijn er problemen met het netwerkverkeer van de meteorologische en seismologische stations van het KNMI. Het netwerkapparaat moet worden vervangen.

De metingen op de stations zelf gaan wel door, maar zijn niet te zien op de website en in de app van het KNMI. Een woordvoerster zegt dat „het gelukkig rustig weer” is, waardoor de gevolgen minder groot zijn. Via de app kunnen nu ook geen bevingen aan gebruikers worden doorgegeven.