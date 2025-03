Macron: Europa moet meer doen om zich te beschermen tegen Rusland

„We moeten zonder uitstel verdere stappen zetten om de veiligheid van Frankrijk, Europa en Oekraïne eerst te versterken”, aldus Macron. Als het tot een vredesakkoord komt tussen Rusland en Oekraïne, zullen mogelijk Europese militairen in dat land aanwezig zijn om te voorkomen dat Rusland opnieuw kan binnenvallen, zei hij. Topmilitairen uit landen die daarbij willen helpen, komen volgende week naar Parijs om daarover te spreken.

„De toekomst van Europa mag niet bepaald worden in Moskou of Washington”, aldus Macron. Volgens hem heeft Frankrijk daarbij een „speciale status”. „Dankzij de keuzes die onze voorouders gemaakt hebben na de Tweede Wereldoorlog hebben we nucleaire afschrikking, die ons veel meer beschermt dan onze buren.” Hij zei te willen kijken of Europese bondgenoten van Frankrijk ook onder de zogenoemde Franse nucleaire paraplu moeten kunnen vallen. Die keuze is uiteindelijk aan de Franse president, benadrukte hij.

Voor de veiligheid van Europa moet het continent wat Macron betreft meer op eigen benen staan. „Ik wil graag geloven dat de Verenigde Staten aan onze zijde zullen staan, maar we moeten erop voorbereid zijn dat dat niet het geval is.” Ook Rusland omschreef hij als onvoorspelbaar. Ook daar moeten Europese leiders op voorbereid zijn.

Donderdag is er een Europese top over dit onderwerp. Macron zei dat er naast hogere defensiebestedingen ook maatregelen genomen moeten worden om Europa te herbewapenen en de defensie-industrie op Europese bodem te versterken.

Frankrijk heeft de laatste jaren al tientallen miljarden euro’s per jaar extra in defensie gestoken, en wil die bestedingen de komende jaren blijven opvoeren.