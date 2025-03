Trump en Trudeau bellen over tarieven en grensbewaking

Trump zegt dat Trudeau zelf verantwoordelijk is voor de invoerheffingen tegen het land. Volgens Trump komen migranten en de drug fentanyl vanuit Canada de VS binnen als gevolg van het beleid van Trudeau. „Hij zei dat het beter gaat, maar ik zei ‘Dat is niet goed genoeg’”, beweert Trump.

De Amerikaanse president zegt verder dat hij Trudeau vroeg wanneer Canada verkiezingen houdt, waarop hij geen antwoord gekregen zou hebben. „Toen werd me duidelijk dat hij deze kwestie probeert te gebruiken om aan de macht te blijven. Succes Justin!” Trudeau heeft in januari zijn vertrek aangekondigd. Uiterlijk op 20 oktober worden verkiezingen gehouden.

In zijn posts noemt Trump Trudeau geen minister-president. In plaats daarvan spreekt hij Trudeau aan met ‘gouverneur’. Dat is dezelfde titel als het hoofd van de uitvoerende macht in de Amerikaanse staten heeft. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat Canada de 51ste staat van Amerika zou moeten zijn.

Een Canadese bron bevestigt aan persbureau Reuters dat de leiders ongeveer vijftig minuten hebben gesproken over handel en fentanylsmokkel. In de loop van de dag zouden meer gesprekken volgen.