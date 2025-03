Timmermans maant kabinet tot meer actie voor Oekraïne

Binnenland

Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, wil dat het kabinet snel meer doet voor Oekraïne en daar vooral duidelijkheid over geeft. Hij spoorde tijdens een Tweede Kamerdebat over de oorlog premier Dick Schoof en de ministers Ruben Brekelmans (Defensie) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) daartoe aan. Donderdag is hierover een top in Brussel. „Wees helder vanavond, zodat we weten met welke boodschap u naar Brussel gaat.”