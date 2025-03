Bloomberg: Aramco overweegt bod op motoroliemerk Castrol van BP

Volgens Bloomberg bestudeert Saudi Aramco nu een bod op heel Castrol of delen van het merk. Saudi Aramco heeft ook zijn eigen motoroliemerk Valvoline. Die overname werd in 2023 afgerond ter waarde van bijna 2,7 miljard dollar.

De ingewijden zeggen verder tegen Bloomberg dat Saudi Aramco nog geen definitief besluit heeft genomen en dat er ook interesse is van andere kopers in Castrol. Saudi Aramco is al langer bezig met overnames en investeringen in bijvoorbeeld chemiebedrijven om zo minder afhankelijk te worden van de oliewinning.