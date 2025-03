Jetten: hoog tijd dat Nederland meer doet voor Oekraïne

Binnenland

Het is hoog tijd dat Nederland meer doet om Oekraïne te steunen, vindt D66-leider Rob Jetten. Woensdag in het debat over dit onderwerp vroeg Jetten aan premier Dick Schoof of hij steun geeft aan Europese initiatieven voor hogere defensie-uitgaven en een eventuele coalitie die de veiligheid in Oekraïne garandeert.