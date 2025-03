Zuid-Holland zet aanpak landelijk gebied in uitgeklede vorm door

Zuid-Holland werkt met zestien deelgebieden. De provincie heeft al die gebieden gevraagd om uiterlijk 1 december een plan in te dienen dat moet bijdragen aan het behalen van de wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van water, bodem, natuur, klimaat en land- en tuinbouw.

Het vorige kabinet had het Nationaal Programma Landelijk Gebied opgezet en hiervoor ruim 24 miljard euro gereserveerd. Alle provincies dienden in de zomer van 2023 plannen in om via een gebiedsgerichte aanpak te werken aan onder meer natuurherstel en verbetering van de water- en bodemkwaliteit. Voor het Zuid-Hollandse plan was 9 miljard euro nodig, berekende de provincie toen. Na de Tweede Kamerverkiezingen schrapten de kabinetspartijen PVV, VVD, NSC en BBB echter het programma en ook het fonds. De provincies kregen in totaal nog wel zo’n 1,5 miljard euro om hun meest concrete plannen uit te voeren, maar daar blijft het bij. Zuid-Holland moet het doen met 188 miljoen.

„Dat is veel te weinig, dat weten we ook”, zei gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, die 2025 als „een tussenjaar” ziet voor de aanpak van het landelijk gebied. Volgend jaar moeten concrete besluiten vallen. „Maar we zitten ondertussen niet stil. We gaan de komende twee jaar doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.” Ze blijft bij het Rijk ook aandringen op meer geld.

Hoewel de financiën onzeker zijn, willen de meeste partijen in de Staten wel doorgaan met de gebiedsgerichte aanpak van de provincie. „Maatregelen zijn nodig, maar dat is een flinke kluif nu het transitiefonds is opgeheven”, aldus VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. „We willen voorkomen dat de rekening voor het behalen van de doelen door boeren wordt betaald in plaats van door het Rijk.”