Zelensky donderdag aanwezig op EU-top in Brussel

Nu de Amerikaanse president Donald Trump zich lijkt af te wenden van Oekraïne en Europa, wordt de top gezien als een doorslaggevend moment voor de veiligheid van Europa. Er wordt onder meer een plan van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen besproken. Zij deed eerder deze week een voorstel waardoor er honderden miljarden euro’s beschikbaar zouden kunnen komen voor defensie.

Hoe laat en in welke hoedanigheid Zelensky precies aanwezig zal zijn bij de top is nog niet bekend. Hij is geen EU-leider en zal dus niet mee mogen praten in de beslissende fase van de top.

Wie ook aanwezig is in Brussel, maar niet zal mogen meebeslissen is de winnaar van de Duitse verkiezingen, Friedrich Merz. Duitsland wordt op de top nog altijd vertegenwoordigd door demissionair bondskanselier Olaf Scholz. Merz had op woensdag een ontmoeting met NAVO-baas Mark Rutte. Ook is hij donderdagochtend aanwezig bij het vooroverleg van de EVP, de belangrijkste politieke familie van de EU die ook de grootste fractie heeft in het Europees Parlement.