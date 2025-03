Tussen elf dagen en jaar cel geëist voor voetbalrellen Amsterdam

Tegen de 22-jarige taxichauffeur Kamal I. is de hoogste straf geëist. Hij zou voetbalfans hebben geslagen en geschopt en ook in een groepsapp hebben opgeroepen om te gaan rellen. De 27-jarige Cenk D. had in een groepsapp kwalijke en beledigende dingen gezegd over Joden. Hij stuurde bijvoorbeeld afbeeldingen van hakenkruizen, vergoelijkte de Holocaust en schreef beledigingen over Anne Frank. Tegen hem was twee maanden cel geëist. Mohammed B. (26) had met een riem „een slaande beweging” richting een Maccabi-fan gemaakt. Hij ontkent dat de man daarbij geraakt was. De eis tegen hem, elf dagen, is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

Al voor de voetbalwedstrijd groeide de onrust in Amsterdam. Israëlische supporters misdroegen zich. Ze rukten onder meer een Palestijnse vlag van een gevel in de binnenstad. Ook gingen er beelden rond van een taxichauffeur die belaagd werd. Na de wedstrijd vonden in het centrum van Amsterdam tal van geweldsincidenten plaats, waarbij vooral Maccabi-supporters het doelwit waren. De beelden gingen de wereld over.

De drie verdachten hadden allemaal veel spijt van hun gedrag. D. zei in de rechtbank Amsterdam: „Ik weet echt niet waarom ik dat deed. Ik liet me meeslepen, maar dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Ik schaam me.” I. vertelde dat hij erg emotioneel werd toen hij - onder meer vanuit de taxi waarin hij reed - zag dat het uit de hand liep in het centrum. „Ik geef toe dat ik heb bijgedragen aan de rellen die dagen. Daar heb ik echt ontzettend veel spijt van.” De in Syrië geboren B. is recent veel familie kwijtgeraakt in Gaza. „De oorlog daar heeft mij enorm geraakt. Maar ik heb spijt, ik had die dag beter thuis kunnen blijven en had niet de stad in moeten gaan.”

Donderdag staan nog twee verdachten terecht. Op 19 maart doet de rechtbank uitspraak.

Vorig jaar zijn al vijf verdachten veroordeeld. De hoogst opgelegde straf was zes maanden cel. Het OM doet nog altijd onderzoek naar de identiteit van meer mogelijke verdachten en slachtoffers.