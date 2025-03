Nederlands vrachtschip nog een maand vast in Engelse rivier

De H&S Wisdom liep aan de grond in de Humber, in de buurt van Kingston upon Hull. Het was onderweg naar de haven Gunness Wharf. Volgens de BBC blijft de bemanning voorlopig aan boord van het schip.

David Roberts, de voorzitter van Humber Rescue, zegt tegen de Britse omroep dat het voorlopig geen zin heeft om sleepboten in te zetten. „Het waterpeil in de riviermonding zakt nu en we zullen moeten wachten op een hoog springtij om een nieuwe poging te wagen.” Springtij is de periode waarin het water het hoogst komt te staan. Dat gebeurt ongeveer eens in de vijftien dagen.