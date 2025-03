Linkse oppositie bang dat betere jeugdzorg strandt om geldgebrek

„Gaat de staatssecretaris zorgen dat met de voorjaarsnota geleverd wordt en plannen waargemaakt kunnen worden?”, vroeg Westerveld woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens Westerveld heeft het kabinet al aangegeven dat er geen geld is voor het geschetste toekomstscenario, waar staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) over sprak. „Ik kan daar pas na de voorjaarsnota iets over zeggen”, antwoordde de VVD-bewindsman.

Dobbe vraagt zich af waarom Karremans de gevolgen en risico’s van de aangekondigde bezuinigingen op jeugdzorg en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, negeert. Het gaat om miljarden euro’s.

In de afgelopen twee jaar is een tekort ontstaan van bijna 1,5 miljard euro en vanaf 2026 is een bezuiniging ingeboekt van 1 miljard euro. Een commissie onder leiding van oud-minister Tamara van Ark waarschuwde onlangs in een rapport dat deze bezuiniging niet haalbaar is. Ze pleit voor nieuwe afspraken over het budget, en wil alle aandacht richten op het oplossen van de problemen in de jeugdzorgsector.