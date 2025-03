Binnen 2 maanden plan om Zuid-Holland van ‘stikstofslot’ te halen

„We brengen alles in kaart om een compleet beeld te krijgen van wat nodig is om Zuid-Holland van het slot te halen”, zei gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen in de Statenvergadering. „Op 14 mei schotelen we de maatregelen voor waarvan wij denken dat ze verantwoord zijn om te nemen.”

De verlening van vergunningen voor onder meer woningbouw, de industrie, infrastructuur en de landbouw is in heel het land vrijwel stilgevallen door twee recente rechterlijke uitspraken. Het kabinet zette eind januari een ministeriële commissie onder leiding van premier Dick Schoof op om oplossingen te bedenken voor de situatie. De provincies richtten ook zo’n commissie in. Beide groepen spraken elkaar woensdag op het Catshuis. De commissie-Schoof wil binnen enkele weken met concrete maatregelen komen.

„Onze provincie is ongenadig hard geraakt door de recente stikstofuitspraken”, aldus Van Leeuwen. „Feit is dat Zuid-Holland nu op slot zit. Dat raakt onze economische motor, onze haven en industrie. En ook onze agrarische sector die perspectiefloos op de bank zit te wachten. En daarmee worden ook Nederland en wellicht heel Europa geraakt. We hebben een unieke situatie hier in Zuid-Holland. Dat vraagt echt om ingrijpen.”

Volgens de BBB-gedeputeerde moeten de oplossingen vooral bij het Rijk vandaan komen. „Wij hebben slechts speldenknopjes waaraan we kunnen draaien. Zo’n 10 procent van het probleem kunnen wij oplossen. En voor de overige 90 procent lopen we de deur plat bij het Rijk. We kunnen onze kop in het zand steken, wegkijken en wachten tot de rechter ons er opnieuw op moet attenderen dat we verzuimd hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor natuurherstel. Of we pakken met politieke en bestuurlijke moed de regie op een onvermijdelijke transitie.”

Aan welke maatregelen het Zuid-Hollandse college precies denkt, wilde Van Leeuwen niet zeggen. Ze waarschuwde wel alvast dat die sowieso „consequenties” gaan hebben, onder meer voor de agrarische sector. „Dat is onvermijdelijk.” Boeren gedwongen uitkopen wil Zuid-Holland niet, benadrukte Van Leeuwen.