Wall Street toont herstel door hoop op lagere importheffingen

Canada en Mexico kondigden direct tegenmaatregelen aan, waarop Donald Trump dreigde met een verdere verhoging van de importtarieven voor de buurlanden. De handelsoorlog waarin landen elkaar bestrijden met wederzijdse tarieven van dezelfde omvang, lijkt daarmee te zijn begonnen. De uitlatingen van Lutnick worden echter gezien als een signaal dat de president mogelijk toch bereid is om te onderhandelen en de heffingen af te zwakken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 42.564 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5782 punten en techbeurs Nasdaq won ook 0,1 procent, tot 18.308 punten. De Dow en de S&P 500 verloren dinsdag respectievelijk 1,6 en 1,2 procent. Door de onrust rond het handelsbeleid van Trump is Wall Street daarmee de forse koerswinst die volgde op de verkiezingsoverwinning van Trump in november weer kwijtgeraakt.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens loonstrookverwerker ADP zijn er in de private sector in februari 77.000 banen bijgekomen. Dat waren er veel minder dan verwacht. Ook verschijnt later op de dag nog het zogeheten Beige Book, waarin de Fed een overzicht geeft van de economische situatie in de VS.

Vrijdag wordt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd. In het officiële banenrapport van de overheid worden ook de banen in de publieke sector meegenomen. De plannen van Trump om samen met Tesla-topman Elon Musk de bureaucratie aan te pakken en duizenden overheidsmedewerkers te ontslaan, hebben al geleid tot een forse stijging van het aantal werkloosheidsaanvragen in Washington.

De autofabrikanten General Motors en Ford wonnen tot 3 procent. Volgens handelsminister Lutnick overweegt Trump om enige vrijstelling te verlenen voor de invoer van auto’s en auto-onderdelen uit Mexico en Canada.

Foot Locker sprong 9 procent omhoog. De sportschoenenketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de verkopen vielen tegen. Foot Locker verwacht dat de resultaten dit jaar onder druk blijven staan doordat sportmerk Nike, de grootste partner van het bedrijf, met kortingsacties zijn oude voorraden wil wegwerken.