Groningen wil nieuw advies SodM over gaswinning Warffum

Binnenland

De provincie Groningen gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verzoeken nogmaals advies uit te brengen over het winnen van gas onder de Waddenzee bij het Groningse dorp Warffum. Op basis van een (positief) veiligheidsadvies uit 2022 van de toezichthouder heeft minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei eind vorig jaar besloten dat de NAM daar nog acht jaar gas mag winnen, tot grote onvrede van overheden en inwoners in Groningen. De winning ligt overigens sinds 1 januari stil totdat het besluit definitief is.