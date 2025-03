Gelderse Staten kritisch over stikstofonderzoek nieuwbouwwijken

Volgens eerder onderzoek van de provincie zou de stikstofuitstoot in nieuwbouwwijken fors omlaag kunnen als er „stevige maatregelen” genomen worden op het gebied van verkeer en houtkachels. Samen met gemeenten wordt nu bekeken of zulke maatregelen uitkomst zouden kunnen bieden bij projecten die vastlopen door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Een tussenrapport daarover wordt voor mei verwacht. Een woordvoerster van de provincie Gelderland benadrukt dat het om een onderzoek gaat en dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

„Het onderzoeken van woonwijken zonder auto’s en houtkachels zien wij als iets absurds”, zei SGP-Statenlid Harm Jan Polinder, een van de initiatiefnemers van de motie, tijdens een commissievergadering. „Een woonwijk zonder auto’s klinkt leuk op een tekentafel, maar in de praktijk betekent het dat het een woonwijk zonder noodzakelijke voorzieningen is.” Polinder beweerde ook dat de wetenschappelijke link tussen houtkachels en stikstofuitstoot „flinterdun” is. De indieners van de motie zien meer heil in voorlichting over duurzamer stookgedrag en het vervangen van oude kachels voor moderne, schonere modellen.

„Dit zijn geen dingen die je voor de lol doet of onderzoekt”, zei gedeputeerde Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) over het stikstofonderzoek in nieuwbouwwijken. Vreugdenhil riep de indieners van de motie op een brief met meer uitleg over de Gelderse stikstofaanpak af te wachten. Gelderland werkt onder meer aan zones rond kwetsbare natuur waar de uitstoot fors omlaag moet.

De gedeputeerde stelde dat nieuwbouw in die gebieden moeilijk wordt en dat aanvullende maatregelen daarom nodig kunnen zijn. „Laten we met elkaar zoeken naar wat wel kan”, stelde Vreugdenhil. „Ik zou het moeilijk vinden als er deuren dichtgaan waar we spijt van krijgen.” De Gelderse Provinciale Staten stemmen later deze maand over het voorstel om het plan te schrappen.