Karremans wil pleegouders strenger en vaker doorlichten

Binnenland

Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) wil dat pleegouders strenger en vaker worden doorgelicht. Zo moet er doorlopend worden gecontroleerd of pleegouders een strafblad hebben en moeten eerdere bevindingen als pleegouders ook worden meegenomen, stelde hij in een debat in de Tweede Kamer over het ernstig mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen.