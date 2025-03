Brussel wil langer vulverplichting gas, wel meer flexibiliteit

De verplichting om voldoende gasvoorraden aan te leggen stamt uit juni 2022, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een energiecrisis in Europa had gezorgd. Volgens de regels moeten lidstaten hun gasopslagen voor 1 november voor 90 procent hebben gevuld. Ook op andere momenten in het jaar gelden eisen over de minimale vulgraad.

De Europese Commissie stelt voor dat die regels nog tot zeker tot eind 2027 gelden, maar wil tegelijkertijd dat landen flexibeler kunnen omspringen met deadlines voor de vulgraad. Als ze kunnen uitleggen waarom ze niet op tijd de opslagen hebben gevuld, zou coulance het beste zijn. Dit moet ervoor zorgen dat inkopers gas voor de best mogelijke prijs kunnen kopen, meldt de Commissie.