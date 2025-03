Franse president ontkent bericht dat hij snel weer Trump bezoekt

Hij weerspreekt daarmee een bericht van iets eerder van de Franse regering die dit meldde en sprak over een bezoek op korte termijn. Maar het Elysée heeft dat tegengesproken.

Macron spreekt om 20.00 uur de natie toe. Dit is op de avond voor een speciale Europese top in Brussel over de wrijvingen met de nieuwe regering van de VS en de oorlog in Oekraïne.

Macron, Starmer en Zelensky hebben de afgelopen tijd al ontmoetingen met de Amerikaanse president gehad. Die stuurt aan op onderhandelingen met Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.