Alliander verwacht flink meer te gaan investeren in vol stroomnet

„Als wij naar onze investeringspaadjes kijken voor de komende jaren dan groeit onze investering door naar richting de 3 miljard euro”, zei hij woensdag bij het bekendmaken van de jaarresultaten van Alliander. „Dat past gewoon bij de taak die we hebben”, voegde topman Maarten Otto daaraan toe.

Vorig jaar stak het bedrijf bijna 1,8 miljard euro in met name het onderhouden en uitbreiden van gas- en elektriciteitsnetten. Daarmee was 2024 het zesde jaar op rij dat Alliander een recordbedrag investeerde. Netbeheerders steken veel geld in de uitbreiding van het elektriciteitsnet om de problemen op het net te verminderen.

Alliander waarschuwde eerder woensdag dat het steeds meer ondernemers moet teleurstellen, omdat het elektriciteitsnet in hun buurt vol zit. Huishoudens moeten langer wachten op een uitbreiding van hun aansluiting voor nieuwe zonnepanelen. Daarnaast viel de stroom in 2024 iets langer uit dan in eerdere jaren. Zo kampte Amsterdam vorig jaar januari met twee grote stroomstoringen in een week. Liander zei toen dat een grote omslag in de weersomstandigheden de oorzaak was.

Het aantal klanten van Alliander op de wachtlijst steeg afgelopen jaar tot bijna 6900, bijna een derde meer dan in 2023. „Dat is gelukkig wel minder dan we van tevoren hadden verwacht, maar het blijft natuurlijk een behoorlijke wachtlijst”, aldus Bien.