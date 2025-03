Partijen verdeeld over innovatie in autoplan Europese Commissie

De EVP is vooral blij dat autofabrikanten langer de tijd krijgen om hun uitstoot te verminderen, zeker omdat veel batterijen momenteel nog geïmporteerd moeten worden. „Het zou voor het publiek onbegrijpelijk zijn geweest als Brussel, in een tijd waarin sommige autofabrieken sluiten en honderdduizenden werknemers zich zorgen maken over hun baan, Europese fabrikanten boetes van miljarden euro’s zou hebben opgelegd of hen had gedwongen te kopen van concurrenten in China of Amerika”, aldus Europarlementariër Jens Gieseke.

GroenLinks-PvdA vindt juist dat de autofabrikanten nog altijd te veel beschermd worden in het plan en hekelt het uitstel voor de fabrikanten. „Het is cynisch dat de Commissie spreekt over ‘ademruimte’ voor autofabrikanten, terwijl in Europa jaarlijks meer dan 350.000 mensen sterven door luchtvervuiling”, aldus EP’er Mohammed Chahim.

BBB, die valt onder de EVP, is vooral ontevreden dat Europese fabrikanten vanaf 2035 alleen nog emissieloze auto’s mogen verkopen. BBB-Europarlementariër Sander Smit had liever gezien dat ook de verbrandingsmotor een optie bleef. „We moeten er bovendien voor zorgen dat autorijden betaalbaar blijft voor zo veel mogelijk burgers”, aldus Smit.