Jansen vooral bezorgd over toenemend geweld tegen NS-medewerkers

Economie

Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) is bezorgd over de bevindingen van NS over het afgelopen jaar, laat hij weten in reactie op de jaarcijfers van het treinbedrijf. Die schetsen „geen positief beeld”, merkt hij op. „Ik maak me vooral zorgen over het geweld tegen medewerkers van NS, dat vind ik onacceptabel. Mijn ambtenaren en ik zijn voortdurend met NS in gesprek om te zien welke stappen kunnen worden genomen om de veiligheid van medewerkers en reizigers te vergroten.”