Struycken wil jeugdzorgstelsel verbouwen om gemaakte fouten

Binnenland

Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) vindt dat het stelsel voor jeugd- en pleegzorg moet worden „verbeterd en verbouwd”, zei hij in een Kamerdebat over het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen. Dat is volgens hem hard nodig omdat is gebleken dat er iets heel erg mis is gegaan ondanks alle regels en protocollen die de organisaties in deze sector al hebben.