Schiphol overschrijdt geluidsnormen maar ontloopt straffen

Op drie meetpunten overschreed Schiphol tussen november 2023 en eind oktober 2024 de lawaainormen, waarbij het geluid tussen de 7 en bijna 22 procent sterker was dan toegestaan. Dat dit niet tot maatregelen leidt, komt doordat de ILT al jaren de opdracht heeft om „anticiperend” te handhaven op geluidsoverlast volgens nieuwe geluidsnormen.

Volgens dat nieuwe handhavingsstelsel moeten vliegtuigen zoveel mogelijk die banen gebruiken die voor de omgeving de minste geluidsoverlast veroorzaken. De toezichthouder mag daarom geen maatregelen nemen tegen Schiphol als op een specifiek meetpunt in de omgeving van de luchthaven de geluidsnorm wordt overschreden als gevolg van die nieuwe aanpak.

Maar de ILT waarschuwt in haar jaarrapportage over het toezicht op Schiphol dat dit „huidige stelsel geen individuele (rechts)bescherming en lokale bescherming biedt voor omwonenden tegen geluidhinder en slaapverstoring”. Een probleem is namelijk dat de nieuwe aanpak van handhaving op geluidsoverlast nog niet is verankerd in wet- en regelgeving.

Ook in het voorgaande ‘gebruiksjaar’ van Schiphol constateerde de ILT dat Schiphol op een meetpunt, bij Uithoorn, voor te veel lawaai zorgde. Ook toen waarschuwde de toezichthouder dat het onmogelijk was daarop te handhaven en inwoners van Uithoorn en Aalsmeer te weinig beschermd waren.

In het rapport over het gebruiksjaar 2024 gaat de ILT ook in op het gebruik van hulpmotoren van vliegtuigen die stilstaan. Zo’n hulpmotor, ook wel APU genoemd, zorgt voor de elektriciteit in een geparkeerd vliegtuig en stoot schadelijke uitlaatgassen uit. Voor de bescherming van grondpersoneel op Schiphol moeten de APU’s daarom zo min mogelijk aanstaan, maar de ILT ontdekte zes keer dat de hulpmotor ongeoorloofd werd gebruikt. Schiphol is bezig meer opstelplaatsen voor vliegtuigen uit te rusten met schonere alternatieven voor stroom en airconditioning.