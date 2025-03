Verdachte aangehouden voor 33 jaar oude Haagse moordzaak

Het 64-jarige slachtoffer bleek met zes kogels doodgeschoten te zijn. Rond het onderzoek werden drie verdachten gehoord, maar wegens gebrek aan bewijs werden zij weer vrijgelaten en kwam het nooit tot een rechtszaak.

In 2022 kreeg de politie nieuwe informatie over de zaak. De nu aangehouden man is een van de drie eerder aangehouden personen, volgens De Telegraaf heet hij Ruben B. De verdachte zit vast en wordt verhoord, aldus de politie. Die heeft ook meerdere woningen doorzocht en onder andere gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek gaat door en de beloofde 15.000 euro voor de gouden tip die leidt naar het oplossen van de moordzaak, blijft staan, aldus de politie.

Volgens De Telegraaf probeerde Van Dam, eigenaar van het garagebedrijf, een vrouw te beschermen die thuis door haar man werd mishandeld. Van Dam zocht een speciale opvang voor de vrouw. Door haar echtgenoot, volgens de krant B., zou Van Dam zich al enige tijd bedreigd voelen. In zijn dagboek zou het slachtoffer hebben geschreven dat B. hem eerder had aangereden, waarvan hij geen aangifte had gedaan.

De politie wil het verhaal van De Telegraaf en de naam van de verdachte niet bevestigen. Ook deelt ze niet op basis van welke informatie de verdachte nu is aangehouden.