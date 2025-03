Verkoop Tesla’s zakt in Duitsland na steun Musk aan AfD

De verkoop van Tesla’s kelderde in januari al met bijna 60 procent, na de inmenging van Tesla-topman Elon Musk in de Duitse politiek. In de eerste twee maanden van 2025 daalde de verkoop van Tesla in Duitsland daarmee met 70 procent. Musk sprak tijdens de recente verkiezingen in Duitsland zijn steun uit voor de radicaal-rechtse AfD, die met bijna 21 procent van de stemmen een historische zege boekte bij verkiezingen. De miljardair verklaarde onder meer dat alleen de AfD „Duitsland kan redden”.

De verkoop van elektrische voertuigen in Duitsland stond afgelopen jaar flink onder druk doordat de overheid een belangrijk subsidieprogramma heeft ingetrokken. De aanhoudende daling van de verkoop van Tesla’s dit jaar staat echter in contrast met een herstel van de verkopen van elektrische voertuigen. Zo werden in februari in totaal zo’n 36.000 elektrische voertuigen geregistreerd in Duitsland. Dat is ongeveer 31 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar.