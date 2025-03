Oostzaan kan verder met woningen voor Oekraïners in natuurgebied

De provincie Noord-Holland heeft hier na een langdurige procedure en instemming van Provinciale Staten toestemming voor gegeven. De prefabwoningen op de Twiskeweg moeten na maximaal 10 jaar worden verwijderd. Met de gemeente is afgesproken de natuur zo min mogelijk te belasten, ook omdat een deel in Natura 2000-gebied ligt.

De Oekraïners verblijven al lange tijd in een nabijgelegen hotel. De tijdelijke woningen mogen maximaal 3 meter hoog zijn en er wordt rekening gehouden met de zichtlijnen in het landschap. De bestaande groenstructuur blijft intact.

De gemeente had vooruitlopend op de verwachte toestemming onlangs al een zogenoemd gedoogbesluit genomen om eerder te kunnen beginnen met het project. De provincie had liever gezien dat Oostzaan een andere locatie had gevonden, maar de gemeente zag geen alternatief. Een lijst met eventuele andere plekken is wel gedeeld met enkele gedeputeerden, maar tot onvrede van sommige Statenleden niet openbaar gemaakt.