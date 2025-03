GL-PvdA en SP hameren op vertrouwenspersoon voor pleegkind

Binnenland

GroenLinks-PvdA en SP willen dat pleegkinderen altijd een eigen externe vertrouwenspersoon hebben bij wie ze terechtkunnen. Volgens Lisa Westerveld (GL-PvdA) hebben de kinderen daar al recht op, maar in de praktijk worden deze contactpersonen nauwelijks gebruikt. Zo zijn er van de pakweg 20.000 pleegkinderen, vorig jaar maar achttien naar Jeugdstem gestapt, een organisatie voor vertrouwenspersonen. Westerveld vindt dat deze mogelijkheid veel meer onder de aandacht moet worden gebracht, zei ze woensdag in een debat over het pleegmeisje in Vlaardingen dat langdurig werd mishandeld.