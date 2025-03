Kremlin reageert positief op brief Zelensky aan Trump

Een woordvoerder van de Russische regering noemde dat een goede zaak, maar vroeg zich wel af hoe onderhandelingen in de praktijk zullen uitpakken. „Op dit moment is het voor de Oekraïense president nog steeds wettelijk verboden om met Rusland te onderhandelen.”

Trump begon over de boodschap van Zelensky toen hij het Amerikaanse Congres toesprak. Hij zei de „belangrijke” brief te waarderen en stelde ook duidelijke signalen te hebben ontvangen dat Rusland klaar is voor vrede.

De Republikein maakte al tijdens zijn verkiezingscampagne duidelijk de oorlog tussen Oekraïne en Rusland snel te willen beëindigen. Hij beloofde dat binnen een dag te zullen regelen, maar die zelfopgelegde deadline haalde Trump niet.

Oekraïne is sceptisch over de betrouwbaarheid van Rusland als onderhandelingspartner. Zelensky waarschuwde vorige week in het Witte Huis dat Poetin zich eerder niet aan afspraken heeft gehouden. Dat liep uit op een verhitte discussie tussen de Oekraïner en Trump.