Loekasjenko biedt Belarus aan voor vredesoverleg Oekraïne

Loekasjenko deed het aanbod in een video-interview met een Amerikaanse blogger, bericht staatspersbureau Belta. In het vraaggesprek prees hij de inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump om met Rusland te praten en de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

Loekasjenko vindt dat er een vredesakkoord moet worden gesloten met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, „omdat een groot deel van de Oekraïense samenleving hem steunt”.”Er is slechts 200 kilometer tussen de grens van Belarus en Kyiv. Een half uur in een vliegtuig.”, verklaarde hij in het interview dat op 27 februari werd opgenomen.

Belarus staat onder Amerikaanse en Europese sancties vanwege steun aan de Russische inval in Oekraïne en het harde optreden tegen de oppositie.