Trump meldt arrestatie IS-lid voor aanval vliegveld Kabul

Bij de aanslag kwamen 170 Afghaanse burgers en dertien Amerikaanse militairen om het leven. De dader liet een bom afgaan te midden van een grote groep mensen die Afghanistan probeerde te ontvluchten. Kabul was toen al in handen van de Taliban gevallen en op de luchthaven vonden chaotische evacuaties plaats.

Trump maakte de arrestatie bekend tijdens zijn eerste toespraak tot het Congres sinds zijn terugkeer in het Witte Huis afgelopen januari. Hij vertelde dat Pakistan hielp bij de arrestatie van „de belangrijkste terrorist die verantwoordelijk was voor deze gruweldaad” en dat de man onderweg was naar de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten trokken in 2021 hun troepen uit Afghanistan terug, na twintig jaar aanwezigheid in het land. Ook de legers van andere NAVO-landen, waaronder Nederland, werden teruggetrokken. De Taliban kwamen in deze periode weer aan de macht. Ze veroverden razendsnel gebieden in aanloop naar en tijdens de terugtrekking van de buitenlandse troepen.