Trump: Zelensky klaar om ‘elk moment’ mineralendeal te tekenen

Buitenland

Enkele dagen na een op televisie uitgezonden ruzie in het Witte Huis met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, zei de Amerikaanse president Trump dat hij net een brief van Zelensky had ontvangen waarin deze zegt dat hij „klaar” is voor vredesonderhandelingen en „elk moment” een overeenkomst voor het delen van mineralen tussen de VS en Oekraïne kan ondertekenen. Dat zei Trump dinsdag in een toespraak in het Congres.