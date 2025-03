Politie toont beelden fatale schietpartij feestlocatie Rotterdam

Binnenland

De politie heeft in het televisieprogramma Opsporing Verzocht nieuwe beelden laten zien van de nasleep van de dodelijke schietpartij op een feest in Rotterdam, begin februari. Daarop is onder meer te zien dat twee mannen vlak voor het feest „rommelden” bij een hek aan de zijkant van de feestlocatie, aldus de politie. Mogelijk smokkelden ze op dat moment een vuurwapen naar binnen door dat aan een bekende te geven die al binnen was.